Новости Украины: Зеленский частично одобряет люстрацию

https://racurs.ua/n138501-est-ludi-kotorym-nelzya-otmenyat-lustraciu-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая заявил, что Европейский суд по правам человека подтвердил незаконность люстрации в Украине. В то же время президент уверен в целесообразности люстрации определенных лиц.

По поводу люстрации есть решение ЕСПЧ и было решение Венецианской комиссии, люстрация была признана незаконной. Далее все зависит от украинского суда. Мое отношение? Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Я в этом уверен. Но есть много людей, и поэтому такой вывод европейский, которые просто работали во времена Януковича. Мы все тогда жили и как-то работали, и есть невиновные люди, которые попали под люстрацию. Это суд решает, — рассказал глава государства.

Также украинский лидер заявил, что не все, кто жил при президентстве беглеца Виктора Януковича являются «людьми Януковича».