Выход из карантина: Зеленский прогнозирует, что Украина перепрыгнет несколько этапов и через месяц отменит ограничения

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Выход из карантина в Украине возможен в ускоренных темпах. Некоторые этапы плана, который правительство обнародовало месяц назад, могут выполняться уже сейчас.

Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Этому, по его мнению, способствует положительная динамика заболеваемости в Украине.

В частности, по словам главы государства, ослабление касаются движения общественного транспорта и работы детских садов.

Это позволяет некоторые этапы переносить и приближать к сегодняшнему дню. Я думаю, что через месяц все успокоится и мы сможем выйти из всех этапов, — сказал Зеленский.

Он отметил, что это станет возможным, если не будет второй волны эпидемии COVID-19, а вот первую страна уже прошла. Не допустить вторую вспышку коронавирусной инфекции государство должно вместе с местными властями.

Правительство сегодня возобновило движение общественного городского и пригородного транспорта с 22 мая. Межобластное сообщение восстановить пока невозможно, поскольку только в шести областях зафиксировали статистику, которая позволяет это сделать.

Детсады, по словам Зеленского, сегодня получат указания Министерства здравоохранения об условиях работы во время карантина, начиная с 25 мая.