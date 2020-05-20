Перестрибнемо декілька етапів і за місяць вийдемо з карантину — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n138500-propustymo-dekilka-etapiv-i-za-misyac-vyydemo-z-karantynu-zelenskyy.html

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Вихід з карантину в Україні можливий у прискорених темпах. Деякі етапи плану, який уряд оприлюднив місяць тому, можуть виконуватися вже зараз.

Про це повідомив сьогодні на підсумковій прес-конфренції президент Володимир Зеленський. Цьому, на його думку, сприяє позитивна динаміка захворюваності в Україні.

Зокрема, за словами глави держави, послаблення стосується руху громадського транспорту та роботи дитячих садочків.

Це дозволяє деякі етапи переносити та наближати до сьогодення. Я думаю, що через місяць все заспокоїться і ми зможемо вийти з усіх етапів, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що це стане можливо, якщо не буде другої хвилі епідемії COVID-19, а от першу країна вже пройшла. Не допустити другий спалах коронавірусної інфекції держава мусить разом із місцевою владою.

Уряд сьогодні відновив рух громадського міського та приміського транспорту з 22 травня. Міжобласне сполучення відновити поки рано, оскільки тільки у шести областях є статистика, яка дозволяє це зробити.

Дитсадки, за словами Зеленського, сьогодні отримають вказівки від Міністерства охорони здоров’я щодо умов роботи під час карантину, починаючи з 25 травня.