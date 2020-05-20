Активи корупціонерів. Фото: Дніпро Час

https://racurs.ua/ua/n138499-aktyvy-korupcioneriv-rada-zrobyla-krok-do-povernennya-vyvedenyh-koshtiv-v-ukrayinu.html

Ракурс

Активи корупціонерів, які були виведені з України, дуже важко повернути, але все може незабаром змінитися. Верховна Рада сьогодні зробила перший крок на шляху повернення в Україну незаконно виведених активів, які були отримані злочинним шляхом. Парламент у першому читанні і за основу прийняв законопроект № 3304.

Свої голоси за цей законопроект віддали 258 нардепів.

Документ передбачає внесення змін до закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». У закон пропонується внести новий розділ IV-1 «Представництво і захист прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах».

Проголосований законопроект повинен удосконалити правове регулювання відносин, що виникають у зв’язку з представництвом і захистом прав та інтересів України в закордонних органах юрисдикції. Це стосується суперечок і справ стосовно активів, які прямо або опосередковано виходять з юрисдикції України, мають ознаки протизаконного походження і на які згідно із законодавством України може бути накладено арешт.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що після прийняття законопроекту буде введений ефективний правовий механізм реального повернення в Україну активів, отриманих злочинних шляхом. Також нормативний акт дозволить істотно прискорити збір необхідних доказів і покарання у суді винних.

Як раніше писав «Ракурс», суд наклав арешт на 247 млн ​​грн оточення колишнього президента Віктора Януковича в «Міжнародному інвестиційному банку». Гроші були заарештовані у кримінальній справі про відмивання доходів за фінансовими операціями оточення Януковича.