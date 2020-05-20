Активы коррупционеров. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n138499-aktivy-korrupcionerov-rada-sdelala-shag-k-vozvrascheniu-vyvedennyh-sredstv-v-ukrainu.html

Ракурс

Активы коррупционеров, выведенные из Украины, весьма трудно возвратить, но все может вскоре измениться. Верховная Рада сегодня сделала первый шаг на пути возврата в Украину незаконно выведенных активов, которые были получены преступным путем. Парламент в первом чтении и за основу принял законопроект № 3304.

Свои голоса за данный законопроект отдали 258 нардепов.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений». В закон предлагается внести новый раздел IV-1 «Представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных органах юрисдикции».

Проголосованный законопроект должен усовершенствовать правовое регулирование отношений, возникающих в связи с представительством и защитой прав и интересов Украины в зарубежных органах юрисдикции. Это касается споров и дел в отношении активов, которые прямо или косвенно исходят из юрисдикции Украины, имеют признаки противозаконного происхождения и на которые по законодательству Украины может быть наложен арест.

В пояснительной записке к документу указано, что после принятия законопроекта будет введен эффективный правовой механизм реального возвращения в Украину активов, полученных преступных путем. Также нормативный акт позволит существенно ускорить сбор необходимых доказательств и наказания в суде виновных.

Как ранее писал «Ракурс», суд наложил арест на 247 млн грн окружения бывшего президента Виктора Януковича в «Международном инвестиционном банке». Деньги были арестованы по уголовному делу об отмывании доходов по финансовым операциям окружения Януковича.