Метро, маршрутки, аэропорты и детсады возобновят работу: Кабмин назвал даты. Фото: Твой город

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Метро, наземный общественный транспорт и детсады возобновят работу в ближайшие дни. Такое решение принял сегодня Кабинет министров.

С 22 мая начнет курсировать городской, пригородный, внутриобластной и международный транспорт. Также откроются отельные комплексы, но рестораны и бассейны на их территории работать не будут. С указанной даты стартуют и спортивные мероприятия, но без присутствия зрителей.

С 25 мая запустят метро в Киеве, Днепре и Харькове, а также откроют детские сады. Последние будут работать лишь при определенных условиях Минздрава. Объединить запуск транспорта и открытие детсадов власти решили, чтобы дать возможность родителям выйти на работу.

С 1 июня будет запущен железнодорожный транспорт (городской, региональный и межобластной), а также межобластные пассажирские автоперевозки.

С 15 июня будет открыто небо в Украине. Аэропорты будут осуществлять отправку и прием пассажирских самолетов.

Таким образом правительство ввело второй этап смягчения карантина с 22 мая. В то же время так называемый адаптивный карантин в Украине продлили до 22 июня и сохранили обязательный масочный режим, температурный скрининг граждан, а также регулярную дезинфекцию объектов и поверхностей.

Кроме того, правительство передает боле 2 млн 278 тыс. грн из Фонда борьбы с коронавирусом в Фонд социального страхования, в частности, чтобы выплатить помощь семья погибших во время эпидемии медиков и выдать кредиты и страховки.