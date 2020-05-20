Владимир Зеленский сегодня провел пресс-конференцию в Мариинском парке, фото:

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что закон об импичменте позволит Украине стать «цивилизованной страной», в результате чего смена власти в нашем государстве будет происходить мирно, без случаев гибели «разных людей на площадях».

Зеленский заявил об этом во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке, отвечая на вопрос, не боится ли он, что люди, которые привели его к власти, могут выйти на акции протеста.

А переворотов в стране не надо! Если людям не нравится власть и то, что делаю я, пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте, чтобы мы стали цивилизованной страной, — подчеркнул Зеленский.

В то же время Зеленский заверил, что не боится такого развития событий.

Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю и уверен в каждом своем шаге, даже делая ошибки. Я не хочу, чтобы это были большие ошибки, которые стоят очень дорого для каждого украинца, — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции сообщил, планирует ли идти на второй президентский срок.