Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n138487-ya-budu-dumat-u-menya-est-chem-dumat-zelenskiy-o-vtorom-prezidentskom-sroke.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одного президентского срока будет недостаточно, чтобы выполнить все его обещания.

Об этом Зеленский заявил во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке.

Честно говоря, одной каденции мне не хватит, — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский обещал, что идет во власть на только один президентский срок.

Также во время сегодняшней пресс-конференции Зеленский заявил, что «народ Украины решит, сколько продлится моя каденция».

Зеленский заверил, что по рейтингу не гонится, однако отметил, что социологические опросы показывают, что он во втором туре набрал бы 75%, а в первом — за него проголосовали бы больше людей, чем в прошлом году.

Любой президент, который имеет процент 10, 15 или 16 в начале любой кампании, не имеет права идти в президенты Украины. Просто не имеет права. Потому что это значит одно — общество не поддерживает, — подчеркнул Зеленский.





Я иду на один срок, как и говорил. Работа сложная, никто спасибо не скажет. Но, если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать. Я буду думать, у меня есть чем думать, — отметил президент.

Напомним, недавно проведенное группой «Рейтинг» социологический опрос свидетельствует, что Зеленского в первом туре президентских выборов готовы поддержать 39,3% избирателей.