Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138487-ya-budu-dumaty-u-mene-ie-chym-dumaty-zelenskyy-pro-drugyy-prezydentskyy-termin.html

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що одного президентського терміну буде замало, щоб виконати всі його обіцянки.

Про це Зеленський заявив під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку.

Чесно кажучи, однієї каденції мені не вистачить, — зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський обіцяв, що йде у владу на лише один президентський термін.

Також під час сьогоднішньої прес-конференції Зеленський заявив, що «народ України вирішить, скільки триватиме моя каденція».

Зеленський запевнив, що за рейтингами не гониться, проте зазначив, що соціологічні опитування показують, що він у другому турі набрав би 75%, а в першому — за нього проголосували б більше людей, ніж минулого року.

Будь-який президент, який має відсоток 10, 15 чи 16 на початку будь-якої кампанії, не має права йти у президенти України. Просто не має права. Тому що це значить одне — суспільство його не підтримує, — наголосив Зеленський.





Я іду на один термін, як і казав. Робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але, якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати. Я буду думати, у мене є чим думати, — зазначив президент.

Нагадаємо, нещодавно проведене групою «Рейтинг» соціологічне опитування свідчить, що Зеленського в першому турі президентських виборів готові підтримати 39,3% виборців.