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Медреформа: Зеленський заявив, що напередодні епідемії Україна була «голою», скріншот відео
Напередодні епідемії ми були «голі» — Зеленський про медреформуhttps://racurs.ua/ua/n138486-naperedodni-epidemiyi-my-buly-goli-zelenskyy-pro-medreformu.htmlРакурс
Медична реформа в Україні відбулася незадовільно. Президент України Володимир Зеленський розкритикував результати змін у галузі під час сьогоднішньої підсумкової прес-конференції.
Епідемія COVID-19, на думку глави держави, засвідчила, що Україна «опинилася просто голою, медично голою».
Тому я кажу, що треба переглядати реформу. Кожний президент приходить і каже: це погано, ми зробимо краще. Нею задоволені медики первинки, але це не всі медики, — сказав президент.
На його думку реформа не може бути правильною, якщо зарплати водіїв швидких становлять 4−5 тис. грн, а працівники тубдиспансерів виходять на страйки.
Це неправильна реформа, не для людей. Якщо беремо «Охматдит». Це неповага до дітей, до людей, до своєї країни. Ми нарешті її добудували, до кінця року ми здамо і ви побачите рівень, на якому мають бути всі лікарні. Так, як виглядає «Охматдит», виглядають усі лікарні в Європі. Там космос, просто космос. І так мають виглядати всі лікарні в регіонах, — резюмував Зеленський.