Медреформа: Зеленський заявив, що напередодні епідемії Україна була «голою», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138486-naperedodni-epidemiyi-my-buly-goli-zelenskyy-pro-medreformu.html

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Медична реформа в Україні відбулася незадовільно. Президент України Володимир Зеленський розкритикував результати змін у галузі під час сьогоднішньої підсумкової прес-конференції.

Епідемія COVID-19, на думку глави держави, засвідчила, що Україна «опинилася просто голою, медично голою».

Тому я кажу, що треба переглядати реформу. Кожний президент приходить і каже: це погано, ми зробимо краще. Нею задоволені медики первинки, але це не всі медики, — сказав президент.

На його думку реформа не може бути правильною, якщо зарплати водіїв швидких становлять 4−5 тис. грн, а працівники тубдиспансерів виходять на страйки.