Накануне эпидемии мы были «голые» — Зеленский о медреформеhttps://racurs.ua/n138486-nakanune-epidemii-my-byli-golye-zelenskiy-o-medreforme.htmlРакурс
Реформа медицины в Украине состоялась неудовлетворительно. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал результаты изменений в этой отрасле во время сегодняшней итоговой пресс-конференции.
Эпидемия COVID-19, по мнению главы государства, показала, что Украина «оказалась просто голой».
Поэтому я говорю, что надо пересматривать медреформу. Каждый президент приходит и говорит: это плохо, мы сделаем лучше. Ею довольны медики первички, но это не все медики, — сказал президент.
По его мнению, медреформа не может быть правильной, если зарплаты водителей «скорых» составляют 4−5 тыс. грн, а сотрудники тубдиспансеров выходят на забастовки.
Это неправильная реформа, не для людей. Возьмем «Охматдет». Это неуважение к детям, к людям, к своей стране. Мы наконец ее достроили, до конца года мы сдадим и вы увидите уровень, на котором должны быть все больницы. Так, как выглядит «Охматдет», выглядят все больницы в Европе. Там космос, просто космос. И так должны выглядеть все больницы в регионах, — резюмировал Зеленский.