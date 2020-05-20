Медреформа: Зеленский заявил, что накануне эпидемии Украина была «голой», скриншот видео

https://racurs.ua/n138486-nakanune-epidemii-my-byli-golye-zelenskiy-o-medreforme.html

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Реформа медицины в Украине состоялась неудовлетворительно. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал результаты изменений в этой отрасле во время сегодняшней итоговой пресс-конференции.

Эпидемия COVID-19, по мнению главы государства, показала, что Украина «оказалась просто голой».

Поэтому я говорю, что надо пересматривать медреформу. Каждый президент приходит и говорит: это плохо, мы сделаем лучше. Ею довольны медики первички, но это не все медики, — сказал президент.

По его мнению, медреформа не может быть правильной, если зарплаты водителей «скорых» составляют 4−5 тыс. грн, а сотрудники тубдиспансеров выходят на забастовки.