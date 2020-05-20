Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 2 тыс. 410 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 51 человека, восемь из них — медики.

Среди новых больных 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 19 мужчин от 19 до 77 лет. Заболели и дети: трое девочек и трое мальчиков 9−16 лет, а также младенец, которому 8 месяцев. В больницы госпитализировали пятерых пациентов. Об этом 20 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерло два человека. Всего за период эпидемии в Киеве зафиксировано 54 летальных случая. В то же время выздоровел 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Очаги заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей № 1. В первом общежитии, которое расположено на ул. Серповой, трое инфицированных и семь контактных лиц. Всего там проживают 340 человек. Второе общежитие находится на ул. Киквидзе. Там коронавирус подтвердили у двух человек, всего там 55 жителей, из них десять — контактные лица.

Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Дважды в день проводится дезинфекция в помещениях общежитий.

В Центре социально-психологической реабилитации детей № 1, который расположен на ул. Маяковского, заболела одна медсестра. Установлено, что среди контактных лиц — 38 работников центра и 62 ребенка. Их обследуют медики, у них взяли образцы для ПЦР-тестов. Центр тоже закрыли на карантин.

Также в Киеве закрыли рынок «Десна» — из-за несоблюдения санитарных норм. Кроме того, были оштрафованы три ночных клуба, которые, несмотря на запрет, работали на прошлых выходных.

Как сообщалось, коронавирусом в Украине заразились 19 тыс. 230 человек, за минувшие сутки его обнаружили у еще 354 человек.