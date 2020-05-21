Опять интернат: еще в одном закрытом заведении на западе Украины зафиксировали вспышку COVID-19, фото —- Pixabay

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Ракурс

Вспышка коронавируса в еще одном интернате для престарелых случилась на Ровенщине. На этот раз хлопот стало больше у медиков райцентра Здолбунов.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 человек. Заболели шесть сотрудников и столько же их подопечных, сообщили в Ровенской ОГА.

Восемь больных пришлось отправлять в больницу, остальные — на самоизоляции. Все больные проживали в одном корпусе, его изолировали. В интернате исследуют цепочку передачи вируса и обследуют контактных лиц.

Всего в Ровенской области по состоянию на утро 21 мая зафиксировали 1 тыс. 287 случаев COVID-19.

Между тем в соседней Волынской области, в Киверцовском районе, вспышку коронавируса обнаружили в психбольнице. В Олыке 19 мая подтвердили 23 случая заболевания: у семи медицинских работников и 16 пациентов. Об этом сообщили в Волынской ОГА.

За сутки на Волыни зарегистрировали 22 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области обнаружили 698 больных COVID-19 (21 летальный случай). Больше всего больных обнаружили в областном центре, а в Киверцовском району, в котором расположена психбольница, 101 случай (две смерти).

Вчера прокуратура открыла дело по поводу вспышки в психоневрологическом интернате на Закарпатье. Здесь COVID-19 заболели 26 человек. В Киеве зарегистрировали вспышки в двух общежитиях и детском центре.