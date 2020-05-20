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Коронавирус в Мукачево. Фото: Рixabay
В психоневрологическом интернате на Закарпатье COVID-19 заболели 26 человек: прокуратура открыла делоhttps://racurs.ua/n138517-v-psihonevrologicheskom-internate-na-zakarpate-covid-19-zaboleli-26-chelovek-prokuratura-otkryla.htmlРакурс
Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате в Мукачево (Закарпатская область). Там инфицирование подтвердили уже у 26 работников, результаты тестов еще 50 человек будут готовы сегодня. Всего образцы для тестов взяли у 180 сотрудников и пациентов интерната.
В связи с сообщением о вспышке коронавируса в интернате прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Правоохранители собираются проверить соблюдение санитарных правил и норм, а также узнать, какие были приняты меры для предотвращения распространения инфекции среди работников и пациентов психоневрологического интерната. Предварительная правовая квалификация в этом производстве — ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Досудебное расследование в данном уголовном производстве будет осуществлять Мукачевское отделение полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры.
Напомним, ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в супермаркете «Вопак» в Ужгороде. Там заразились сразу шесть работников супермаркета, однако магазин не прекратил работу.