Коронавирус в Мукачево. Фото: Рixabay

https://racurs.ua/n138517-v-psihonevrologicheskom-internate-na-zakarpate-covid-19-zaboleli-26-chelovek-prokuratura-otkryla.html

Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате в Мукачево (Закарпатская область). Там инфицирование подтвердили уже у 26 работников, результаты тестов еще 50 человек будут готовы сегодня. Всего образцы для тестов взяли у 180 сотрудников и пациентов интерната.

В связи с сообщением о вспышке коронавируса в интернате прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Правоохранители собираются проверить соблюдение санитарных правил и норм, а также узнать, какие были приняты меры для предотвращения распространения инфекции среди работников и пациентов психоневрологического интерната. Предварительная правовая квалификация в этом производстве — ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Досудебное расследование в данном уголовном производстве будет осуществлять Мукачевское отделение полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Напомним, ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в супермаркете «Вопак» в Ужгороде. Там заразились сразу шесть работников супермаркета, однако магазин не прекратил работу.