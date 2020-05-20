Коронавірус у Мукачеві. Фото: Рixabay

https://racurs.ua/ua/n138517-u-psyhonevrologichnomu-internati-na-zakarpatti-na-covid-19-zahvorily-26-osib-prokuratura-vidkryla.html

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Спалах коронавірусу зафіксований в психоневрологічному інтернаті у Мукачеві (Закарпатська область). Там інфікування підтвердили вже у 26 працівників, результати тестів ще 50 осіб будуть готові сьогодні. Загалом зразки для тестів взяли у 180 співробітників і пацієнтів інтернату.

У зв’язку з повідомленням про спалах коронавірусу в інтернаті прокуратура Закарпатської області зареєструвала кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Правоохоронці збираються перевірити дотримання санітарних правил і норм, а також дізнатися, які були вжиті заходи для запобігання поширенню інфекції серед працівників і пацієнтів психоневрологічного інтернату. Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні — ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь).

Досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням здійснюватиме Мукачівське відділення поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу був зафіксований у супермаркеті «Вопак» в Ужгороді. Там заразилися одразу шестеро працівників супермаркету, проте магазин продовжував працювати.