Петро Порошенко. Фото: Комерсант

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Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент України, вирішив особисто прокоментувати скандальні аудіозаписи, які оприлюднив нардеп Андрій Деркач.

Колишній президент написав розширений пост у Facebook, а також опублікував невеликий відеоролик.

Порошенко вважає, що «П'ята колона Кремля» почала масштабну спецоперацію проти України. Провокатори намагаються підірвати двопартійну підтримку України з боку США. Ця підтримка тримається на домовленості республіканців і демократів надавати допомогу Україні у боротьбі з агресією Росії, а також сприяти нашій країні у намірах приєднатися до НАТО.

Також глава партії «Європейська солідарність» уточнив, що Україна не втручалася в американську передвиборчу кампанію 2016 року. Незважаючи на старання Москви, українська влада змогла швидко налагодити відносини з новим президентом США Дональдом Трампом і Америка продовжила надавати допомогу Україні. Це стосується не тільки військової допомогу, а й санкцій, які не дозволили РФ добудувати «Північний потік-2».

На думку Порошенка, проросійські провокатори намагаються залишити Україну наодинці з Кремлем. Не забув колишній президент згадати і олігарха Ігоря Коломойського, який кілька місяців тому в інтерв’ю New York Times заявив про бажання відмовитися від європейської орієнтації налагоджувати відносини з Росією.

Екс-президент заявив, що сьогоднішня прес-конференція викликала у нього підозру, що до оприлюднення аудіозаписів причетний Офіс президента.

Порошенко стверджує, що аудіофайли були сфабриковані і підозрює, що провокатори могли отримати матеріали в Офісі президента. Екс-президент закликав Службу безпеки України встановити, як стався злив інформації та хто за цим стоїть.

На думку Порошенка, Україна за останній рік перестала бути пріоритетною проблемою світової спільноти, а інтеграція в ЄС і НАТО залишається лише на папері. Такий стан речей на руку Росії. Тепер РФ провела чергову атаку на стратегічне партнерство України і США.

Колишній президент додав, що це звернення він адресує нинішньому президенту України Володимиру Зеленському. Порошенко готовий задіяти свої контакти в США, щоб не дати російським провокаторам підірвати українсько-американський стратегічний союз та не дозволити повернути Україну до сфери впливу РФ.

Як раніше писав «Ракурс», у штабі Джо Байдена «плівки Порошенка» назвали пустушкою, яка не варта виїденого яйця. А в «Європейській солідарності» вважають аудіозаписи російською провокацією.