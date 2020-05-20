Петр Порошенко. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n138516-poroshenko-lichno-prokommentiroval-skandalnye-plenki-derkacha-video.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины, решил лично прокомментировать скандальные аудиозаписи, которые обнародовал нардеп Андрей Деркач.

Бывший президент написал расширенный пост в Facebook, а также опубликовал небольшой видеоролик.

Порошенко считает, что «Пятая колонна Кремля» начала масштабную спецоперацию против Украины. Провокаторы пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны США. Эта поддержка основана на договоренности республиканцев и демократов оказывать помощь Украине в борьбе с агрессией России, а также содействовать нашей стране в намерениях присоединиться к НАТО.

Также глава партии «Европейская солидарность» уточнил, что Украина не вмешивалась в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Невзирая на старания Москвы, украинская власть смогла быстро наладить отношения с новым президентом США Дональдом Трампом и Америка продолжила оказывать помощь Украине. Это касается не только военной помощи, но санкций, которые не позволили РФ достроить «Северный поток-2».

По мнению Порошенко, пророссийские провокаторы стараются оставить Украину один на один с Кремлем. Не забыл бывший президент упомянуть и олигарха Игоря Коломойского, который несколько месяцев назад в интервью New York Times заявил о желании отказаться от европейской ориентации налаживать отношения с Россией.

Экс-президент заявил, что сегодняшняя пресс-конференция вызвала у него подозрение, что к обнародованию аудиозаписей причастен Офис президента.

Порошенко утверждает, что аудиофайлы были сфабрикованы и подозревает, что провокаторы могли получить материалы в Офисе президента. Экс-президент призвал Службу безопасности Украины установить, как произошел слив информации и кто за этим стоит.

По мнению Порошенко, Украина за последний год перестала быть приоритетной проблемой мирового сообщества, а интеграция в ЕС и НАТО остается лишь на бумаге. Такое положение вещей на руку России. Теперь РФ провела очередную атаку на стратегическое партнерство Украины и США.

Бывший президент добавил, что это обращение он адресует нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Порошенко готов задействовать свои контакты в США, чтобы не дать российским провокаторам подорвать украинско-американский стратегический союз и не позволить вернуть Украину в сферу влияния РФ.

Как ранее писал «Ракурс», в штабе Джо Байдена «пленки Порошенко» назвали пустышкой, которая не стоит выеденного яйца. А в «Европейской солидарности» считают аудиозаписи российской провокацией.