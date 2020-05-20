Даты ВНО 2020 года утверждены: детали. Фото: Фейсбук

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Ракурс

ВНО в Украине для желающих приобщиться к вступительной кампании в этом году пройдет с 25 июня по 17 июля.

Даты внешнего независимого оценивания утвердили сегодня, сообщила журналистам после заседания правительства временный руководитель Министерства образования и науки Любомира Мандзий.

График тестирования обещают разместить на сайтах Украинского центра оценивания качества образования и МОН завтра.

Для обеспечения безопасности участников ВНО от коронавируса в пунктах тестирования ученикам и инструкторам предоставят средства индивидуальной защиты и антисептики.

Ранее в МОН сообщали о мерах безопасности при проведении ВНО в условиях эпидемии коронавируса. В частности, в одной аудитории будут находиться не более 17 человек (вместе с инструкторами). Также должно быть обеспечено соблюдение дистанции в 1,5 м между всеми участниками тестирования и наличие на них защитных масок.