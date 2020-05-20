Дати ЗНО 2020 року затверджено: деталі. Фото: Фейсбук

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Ракурс

ЗНО в Україні для охочих долучитися до вступної кампанії цьогоріч триватиме з 25 червня по 17 липня.

Дати зовнішнього незалежного оцінювання затвердили сьогодні, повідомила журналістам після засідання уряду тимчасовий керівник Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій.

Графік тестування обіцяють розмістити на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти і МОН завтра.

Задля убезпечення учасників ЗНО від коронавірусу в пунктах тестування учням та інструкторам нададуть засоби індивідуального захисту й антисептики.

Раніше в МОН повідомляли про заходи безпеки під час проведення ЗНО в умовах епідемії коронавірусу. Зокрема, в одній аудиторії перебуватимуть не більше 17 осіб (разом з інструкторами). Також має бути забезпечено дотримання дистанції у 1,5 м між усіма учасниками тестування та наявність на них захисних масок.