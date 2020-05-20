Пам’ятник Жукову у Харкові облили фарбою, фото: 057.ua

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Ракурс

У Харкові за дві доби двічі облили фарбою пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову, встановлений у Немишлянському районі міста.

Першого разу пам’ятник облили фарбою близько 19 травня, близько 1.10 цієї доби новий випадок помітили патрульні, повідомляє видання 057.ua.

Обидва рази була використана фарба червоного кольору.

Зазначається, що першого разу фарби вистачило переважно лише на верхню частину пам’ятника, також сліди фарби залишилися на бруківці поруч із пам’ятником.

Під час другого інциденту використовувалася значно більша кількість фарби — її вистачило як на верхню, так і на нижню частину пам’ятника, зокрема й зі зворотного боку.

В результаті комунальники були знову змушені розпочати відмивання цього пам’ятника. Як правило, відповідні роботи тривають один день.

Поліцейські на місці інциденту виявили розбиту скляну банку з залишками фарби, повідомляє прес-служба поліції Харківської області. Причетні до цієї події особи встановлюються.

Нагадаємо, на початку червня у Харкові активісти повалили пам’ятник Жукову та встановили на його місці український прапор. Проте вже в липні пам’ятник відновили.