Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент і як реагують українці

Володимир Зеленський сьогодні у Києві дав прес-конференцію для журналістів за результатами першого року свого президентства. Для тих, хто пропустив прямий ефір, «Ракурс» зібрав головні тези виступу глави держави.

Отже:

У Зеленського немає армійських друзів та кумів;

Зеленський відчуває кадровий голод;

Зеленський довго і дивно розповідав про сімейну мандрівку до Оману, згадавши, що приймає душ і любить дітей;

Зеленський радить журналістам «підключити трохи дедукції», та скаржиться на стеження ЗМІ, які «фінансуються іншими державами»;

Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка;

Зеленський не хоче переворотів, «людей на площах» та знає, завдяки чому уникне долі Януковича;

Зеленський анонсував нові «пригоди і вироки» у справі Порошенка-Байдена;

Зеленський визнав, що кінець епохи бідності ще не настав;

Зеленський каже, що Аваков — потужний міністр, але його червона лінія — справа Шеремета. Сам президент готовий політично відповідати у разі розвалу справи;

Зеленський в контексті медреформи заговорив про «голу» Україну;

Зеленський вважає Мінськ пріоритетним, але відкритий до будь-яких результативних форматів;

Зеленський вірить, що треба домовлятися з Путіним;

Зеленський планує жити в Україні по завершенні своєї каденції, тому хоче побудувати дороги;

Зеленський вважає Венедіктову — класним прокурором, а Баканова — найкращим керівником СБУ;

Зеленський захищає Єрмака у справі щодо продажу держпосад;

Зеленський за скасування люстрації, але частково її схвалює.