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Ракурс
Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент і як реагують українці

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент і як реагують українці (ФОТО)

20 тра 2020, 17:31
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Володимир Зеленський сьогодні у Києві дав прес-конференцію для журналістів за результатами першого року свого президентства. Для тих, хто пропустив прямий ефір, «Ракурс» зібрав головні тези виступу глави держави.

Отже:

  • У Зеленського немає армійських друзів та кумів;

  • Зеленський відчуває кадровий голод;

  • Зеленський довго і дивно розповідав про сімейну мандрівку до Оману, згадавши, що приймає душ і любить дітей;

  • Зеленський радить журналістам «підключити трохи дедукції», та скаржиться на стеження ЗМІ, які «фінансуються іншими державами»;

  • Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка;

  • Зеленський не хоче переворотів, «людей на площах» та знає, завдяки чому уникне долі Януковича;

  • Зеленський анонсував нові «пригоди і вироки» у справі Порошенка-Байдена;

  • Зеленський визнав, що кінець епохи бідності ще не настав;

  • Зеленський каже, що Аваков — потужний міністр, але його червона лінія — справа Шеремета. Сам президент готовий політично відповідати у разі розвалу справи;

  • Зеленський в контексті медреформи заговорив про «голу» Україну;

  • Зеленський вважає Мінськ пріоритетним, але відкритий до будь-яких результативних форматів;

  • Зеленський вірить, що треба домовлятися з Путіним;

  • Зеленський планує жити в Україні по завершенні своєї каденції, тому хоче побудувати дороги;

  • Зеленський вважає Венедіктову — класним прокурором, а Баканова — найкращим керівником СБУ;

  • Зеленський захищає Єрмака у справі щодо продажу держпосад;

  • Зеленський за скасування люстрації, але частково її схвалює.

  • Зеленський обіцяє за місяць вийти з коронавірусного карантину.

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Новини України: головні тези і фото з прес-конференції Зеленського

Новини України: головні тези і фото з прес-конференції Зеленського

Згодом з’явилася реакція українців у соцмережах на заяви президента:

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж



Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Джерело: Ракурс


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