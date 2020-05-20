Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент і як реагують українці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n138512-pres-konferenciya-zelenskogo-pro-scho-govoryv-prezydent-i-yak-reaguut-ukrayinci-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський сьогодні у Києві дав прес-конференцію для журналістів за результатами першого року свого президентства. Для тих, хто пропустив прямий ефір, «Ракурс» зібрав головні тези виступу глави держави.
Отже:
У Зеленського немає армійських друзів та кумів;
Зеленський відчуває кадровий голод;
Зеленський довго і дивно розповідав про сімейну мандрівку до Оману, згадавши, що приймає душ і любить дітей;
Зеленський радить журналістам «підключити трохи дедукції», та скаржиться на стеження ЗМІ, які «фінансуються іншими державами»;
Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка;
Зеленський не хоче переворотів, «людей на площах» та знає, завдяки чому уникне долі Януковича;
Зеленський анонсував нові «пригоди і вироки» у справі Порошенка-Байдена;
Зеленський визнав, що кінець епохи бідності ще не настав;
Зеленський каже, що Аваков — потужний міністр, але його червона лінія — справа Шеремета. Сам президент готовий політично відповідати у разі розвалу справи;
Зеленський в контексті медреформи заговорив про «голу» Україну;
Зеленський вважає Мінськ пріоритетним, але відкритий до будь-яких результативних форматів;
Зеленський вірить, що треба домовлятися з Путіним;
Зеленський планує жити в Україні по завершенні своєї каденції, тому хоче побудувати дороги;
Зеленський вважає Венедіктову — класним прокурором, а Баканова — найкращим керівником СБУ;
Зеленський захищає Єрмака у справі щодо продажу держпосад;
Зеленський за скасування люстрації, але частково її схвалює.
Зеленський обіцяє за місяць вийти з коронавірусного карантину.
Згодом з’явилася реакція українців у соцмережах на заяви президента: