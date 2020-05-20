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Новини України: Зеленський розповів, чи настав кінець епохи бідності
«Тарифи зменшилися, курс валют нормальний»: Зеленський розповів, чи настав кінець епохи бідностіhttps://racurs.ua/ua/n138490-taryfy-zmenshylysya-kurs-valut-normalnyy-zelenskyy-rozpoviv-chy-nastav-kinec-epohy-bidnosti.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня за підсумками першого року президентства торкнувся теми економічної ситуації в Україні. Зокрема, глава держави згадав про своє передвиборче гасло щодо «кінця епохи бідності», а також розповів про тарифи, курс валют та вартість пального на АТС.
Тарифи зменшилися, це є. Курс валют нормальний. Якщо сісти і проїхатися по заправках, то ціни на бензин зменшилися. Чи настав кінець епохи бідності? Стовідсотково — не настав. Це неможливо в умовах світової кризи. Нам із урядом дійсно не вистачає грошей, щоб підняти зарплати, — заявив сьогодні Зеленський.
За його словами, Кабміну потрібно приблизно 1 млрд дол., щоб «трішечки допомогти» людям, які нині перебувають у скруті. Зеленський також прокоментував прогноз ЮНІСЕФ щодо того, що 43% українців внаслідок коронавірусної кризи опиняться за межею бідності. На його думку, підрозділ ООН помилився в розрахунках.
Вони говорили про зарплати в 5−6 тис. грн… Але у нас 250 дол. зарплата — це не бідність, — заявив Зеленський.
Водночас президент запевнив, що розрахунки ЮНІСЕФ уряд врахує. Окрім цього він нагадав, що Україна є бідною країною, яка «багато грошей винна міжнародним кредиторам». Також Зеленський розповів про мільярди, які власники телеканалів витрачають задля лобіювання своїх інтересів і запропонував ці кошти перенаправити на допомогу знедоленим людям. Зауважимо, що свого часу поштовх політичній кар'єрі Зеленському надав серіал, який транслювався на одному з українських телеканалів.
Я повністю розумію бюджети каналів і телевізійних груп. Я ж у цій сфері був 20 років, ви тоді ще дитиною були. Десь мільярд витрачають власники каналів на той контент, який лобіює їхні інтереси. Це не рекламні гроші, це з їхнього бізнесу. Так от, щоб допомогти бідним, треба починати з себе і витрачати гроші не на контент, не на владу, хоча її обирав народ, а на допомогу бідним людям, — резюмував глава держави.