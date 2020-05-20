Новости Украины: Зеленский рассказал, наступил ли конец эпохи бедности

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая по итогам первого года президентства упомянул об экономической ситуации в Украине. В частности, глава государства прокомментировал свой предвыборный лозунг о «конце эпохи бедности», а также рассказал о тарифах, курсах валют и стоимостьи горючего на АТС.

Тарифы уменьшились, это есть. Курс валют нормальный. Если сесть и проехаться по заправкам, то цены на бензин снизились. Наступил ли конец эпохи бедности? 100% - не наступил. Это невозможно в условиях мирового кризиса. Нам с правительством действительно не хватает денег, чтобы поднять зарплаты, — заявил сегодня Зеленский.

По его словам, Кабмину нужно примерно 1 млрд долл., чтобы «немного помочь» людям, которые сейчас находятся в затруднительном положении. Зеленский также прокомментировал прогноз ЮНИСЕФ о том, что 43% украинцев из-за коронавирусного кризиса окажутся за чертой бедности. По его мнению, подразделение ООН ошиблось в расчетах.

Они говорили о зарплатах в 5−6 тыс. грн… Но у нас 250 долл. зарплата — это не бедность, — заявил Зеленский.

Вместе с тем президент заверил, что расчеты ЮНИСЕФ правительство учтет. Кроме этого он напомнил, что Украина является бедной страной, которая «много денег должна международным кредиторам». Также Зеленский рассказал о миллиардах, которые владельцы телеканалов тратят на лоббирование своих интересов, и предложил эти средства перенаправить на помощь обездоленным людям. Отметим, что в свое время толчок политической карьере Зеленскому дал сериал, который транслировался на одном из украинских телеканалов.