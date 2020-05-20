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Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Фото: скриншот із трансляции
Зеленский объяснил, почему Украина до сих пор не получила денег от МВФhttps://racurs.ua/n138489-zelenskiy-obyasnil-pochemu-ukraina-do-sih-por-ne-poluchila-deneg-ot-mvf.htmlРакурс
Закон о банках необходим для того, чтобы Украина смогла получить деньги от Международного валютного фонда.
Сперва парламент отменяет постановления, которые блокируют подписание закона о банках, а затем этот закон согласовывает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Затем документ направляют на подпись президенту. О такой процедуре рассказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
Зеленский отметил, что после подписания им этого закона начинается сотрудничество с МВФ — готовится меморандум, условия которого выносятся на обсуждение Совета директоров.
Фонд не собирается без принятия закона, а закон не действителен без моей подписи, — подчеркнул Зеленский.
Во время пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что Украина подпишет меморандум с МВФ еще в мае. Он отметил, что закон о банках поступит ему на подпись в ближайшее время.
Напомним, в Национальном банке Украины уверены, что первый транш от Международного валютного фонда может поступить в Украину в мае или в первую неделю июня.