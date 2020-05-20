Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Фото: скриншот із трансляции

Зеленский объяснил, почему Украина до сих пор не получила денег от МВФ

20 мая 2020, 13:09
999

Закон о банках необходим для того, чтобы Украина смогла получить деньги от Международного валютного фонда.

Сперва парламент отменяет постановления, которые блокируют подписание закона о банках, а затем этот закон согласовывает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Затем документ направляют на подпись президенту. О такой процедуре рассказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

Зеленский отметил, что после подписания им этого закона начинается сотрудничество с МВФ — готовится меморандум, условия которого выносятся на обсуждение Совета директоров.

Фонд не собирается без принятия закона, а закон не действителен без моей подписи, — подчеркнул Зеленский.



Во время пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что Украина подпишет меморандум с МВФ еще в мае. Он отметил, что закон о банках поступит ему на подпись в ближайшее время.

Напомним, в Национальном банке Украины уверены, что первый транш от Международного валютного фонда может поступить в Украину в мае или в первую неделю июня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров