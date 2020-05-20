Верховная Рада. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n138488-rada-napravila-zakonoproekt-o-reformirovanii-sbu-na-povtornoe-pervoe-chtenie.html

Ракурс

Верховная Рада во время сегодняшнего заседания направила на повторное первое чтение законопроект № 3196 о внесении изменений в закон «О Службе безопасности Украины». Данным законопроектом предусматривается усовершенствование организационно-правовых основ деятельности СБУ.

За принятие данного решения проголосовали 287 народных депутатов.

Заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая во время обсуждения законопроекта заявила, что к документу есть ряд замечаний и он требует доработки.

После доработки в комитете законопроект будет передан на повторное первое чтение.

Как известно, этот законопроект в Верховную Раду 10 марта подал президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект отмечен как безотлагательный.

Как ранее писал «Ракурс», еще 15 октября 2019 года законопроект о реформировании СБУ был направлен Зеленскому. Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.