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Ракурс
Верховная Рада. Фото: Украина.ру

Рада направила законопроект о реформировании СБУ на доработку

20 мая 2020, 13:07
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Верховная Рада во время сегодняшнего заседания направила на повторное первое чтение законопроект № 3196 о внесении изменений в закон «О Службе безопасности Украины». Данным законопроектом предусматривается усовершенствование организационно-правовых основ деятельности СБУ.

За принятие данного решения проголосовали 287 народных депутатов.

Заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая во время обсуждения законопроекта заявила, что к документу есть ряд замечаний и он требует доработки.

После доработки в комитете законопроект будет передан на повторное первое чтение.



Как известно, этот законопроект в Верховную Раду 10 марта подал президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект отмечен как безотлагательный.

Как ранее писал «Ракурс», еще 15 октября 2019 года законопроект о реформировании СБУ был направлен Зеленскому. Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

Источник: Ракурс


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