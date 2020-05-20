Верховна Рада. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n138488-rada-napravyla-zakonoproekt-pro-reformuvannya-sbu-na-povtorne-pershe-chytannya.html

Ракурс

Верховна Рада під час сьогоднішнього засідання направила на повторне перше читання законопроект № 3196 про внесення змін до закону «Про Службу безпеки України». Даним законопроектом передбачається вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.

За ухвалення даного рішення проголосували 287 народних депутатів.

Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла під час обговорення законопроекту заявила, що до документу є ряд зауважень і він потребує доопрацювання.

Після доопрацювання у комітеті законопроект буде переданий на повторне перше читання.

Як відомо, цей законопроект до Верховної Ради 10 березня подав президент України Володимир Зеленський. Законопроект відзначений як невідкладний.

Як раніше писав «Ракурс», ще 15 жовтня 2019 року законопроект про реформування СБУ був направлений Зеленському. Законопроект враховує передовий європейський досвід і кращі міжнародні практики у сфері безпеки.