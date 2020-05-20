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Володимир Зеленський під час прес-конференції. Скріншот із трансляції
Зеленський пояснив, чому Україна досі не отримала грошей від МВФhttps://racurs.ua/ua/n138489-zelenskyy-poyasnyv-chomu-ukrayina-dosi-ne-otrymala-groshey-vid-mvf.htmlРакурс
Закон про банки необхідний для того, щоб Україна змогла отримати гроші від Міжнародного валютного фонду.
Спершу парламент скасовує постанови, які блокують підписання закону про банки, а потім цей закон погоджує спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Потім документ направляють на підпис президенту. Про таку процедуру розповів президент Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві.
Зеленський відзначив, що після підписання ним цього закону починається співпраця з МВФ — готується меморандум, умови якого виносяться на обговорення Ради директорів.
Фонд не збирається без ухвалення закону, а закон не дійсний без мого підпису, — наголосив Зеленський.
Під час прес-конференції Зеленський висловив упевненість, що Україна підпише меморандум з МВФ ще у травні. Він зазначив, закон про банки надійде йому на підпис найближчим часом.
Нагадаємо, у Національному банку України впевнені, що перший транш від Міжнародного валютного фонду може надійти до України у травні або у перший тиждень червня.