Зеленський про “плівки Єрмака”: Мене хотіли шантажувати, це порожня і брудна справа

Зеленський про «плівки Єрмака»: Мене хотіли шантажувати, це порожня і брудна справаhttps://racurs.ua/ua/n138493-zelenskyy-pro-plivky-iermaka-mene-hotily-shantajuvaty-ce-porojnya-i-brudna-sprava.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві 20 травня озвучив своє ставлення до оприлюднених «слугою» Гео Леросом «плівок Єрмака» щодо продажу держпосад братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом.
Що стосується Єрмака. Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю, для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами. Хотів шантажувати мене особисто… Я знаю хто це зробив. Не готовий зараз говорити, бо триває слідство. Але я знаю повну відповідь. Частково у цьому причина, чому я деяких людей звільняю, — заявив Зеленський у відповідь на запитання журналістів.
Також глава держави кілька разів поспіль назвав оприлюднені «плівки Єрмака» порожніми, а справу — брудною.
Порожні записи Єрмака… Хай триває слідство. Там всі сторони розслідуються і хто винен, хай відповідає. Тому що, по-перше, це брат Єрмака. По-друге, смішно, що ніхто там ніяких грошей не брав і не взяв і немає нічого на відео. Немає нічого… І прізвищ немає, хоча це обговорювалося ще у вересні і влітку, ми знаємо навіть дати, — розповів президент.
Він переконаний, що «плівки Єрмака» готувалися з метою шантажу Офісу президента і його особисто. Окрім цього, український лідер запевнив, що жодна людина, про яку йшлося у записах, не була призначена на держпосади.
Відео порожні, але для мене не є порожнім те, хто робив ці записи, хто має таку техніку. Держава має таку техніку. І це серйозні речі… І вам (журналістам — ред.) треба простежити, хто викладав це відео, звідки воно йшло, хто першим оприлюднив у Фейсбуці, хто першим оприлюднив у Телеграм-каналі. І ви тоді зрозумієте, хто співучасник, і кому належать ті чи інші Телеграм-канали. Ви, як казав Шерлок Холмс, підключіть трішечки дедукції… А поки триває слідство, більше нічого говорити про цю брудну справу не буду, — резюмував глава держави.