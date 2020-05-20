Зеленський про “плівки Єрмака”: Мене хотіли шантажувати, це порожня і брудна справа

https://racurs.ua/ua/n138493-zelenskyy-pro-plivky-iermaka-mene-hotily-shantajuvaty-ce-porojnya-i-brudna-sprava.html

Ракурс

Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві 20 травня озвучив своє ставлення до оприлюднених «слугою» Гео Леросом «плівок Єрмака» щодо продажу держпосад братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом.

Що стосується Єрмака. Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю, для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами. Хотів шантажувати мене особисто… Я знаю хто це зробив. Не готовий зараз говорити, бо триває слідство. Але я знаю повну відповідь. Частково у цьому причина, чому я деяких людей звільняю, — заявив Зеленський у відповідь на запитання журналістів.

Також глава держави кілька разів поспіль назвав оприлюднені «плівки Єрмака» порожніми, а справу — брудною.

Порожні записи Єрмака… Хай триває слідство. Там всі сторони розслідуються і хто винен, хай відповідає. Тому що, по-перше, це брат Єрмака. По-друге, смішно, що ніхто там ніяких грошей не брав і не взяв і немає нічого на відео. Немає нічого… І прізвищ немає, хоча це обговорювалося ще у вересні і влітку, ми знаємо навіть дати, — розповів президент.

Він переконаний, що «плівки Єрмака» готувалися з метою шантажу Офісу президента і його особисто. Окрім цього, український лідер запевнив, що жодна людина, про яку йшлося у записах, не була призначена на держпосади.