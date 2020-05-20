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Верховна Рада. Фото: РІА Новости
Рада скасувала засідання до кінця тижня: стала відома причинаhttps://racurs.ua/ua/n138492-rada-skasuvala-provedennya-zasidan-do-kincya-tyjnya.htmlРакурс
Верховна Рада проголосувала за проект постанови № 3511, яка передбачає скасування засідань парламенту 21 та 22 травня.
Таким чином, завтра і післязавтра нардепи не будуть збиратися у залі засідань.
За дане рішення проголосували 311 нардепів.
Але це зовсім не означає, що нардепи будуть відпочивати. Постанова передбачає, що парламентарі наступні два дні працюватимуть у комітетах та фракціях.
Як раніше писав «Ракурс», вчора стало відомо, що нардеп Олег Мейдич із фракції «Батьківщина» заразився коронавірусом. Слід уточнити, що Мейдич є першим заступником голови комітету ВР із питань аграрної та земельної політики.
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