Верховна Рада. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n138492-rada-skasuvala-provedennya-zasidan-do-kincya-tyjnya.html

Ракурс

Верховна Рада проголосувала за проект постанови № 3511, яка передбачає скасування засідань парламенту 21 та 22 травня.

Таким чином, завтра і післязавтра нардепи не будуть збиратися у залі засідань.

За дане рішення проголосували 311 нардепів.

Але це зовсім не означає, що нардепи будуть відпочивати. Постанова передбачає, що парламентарі наступні два дні працюватимуть у комітетах та фракціях.

Як раніше писав «Ракурс», вчора стало відомо, що нардеп Олег Мейдич із фракції «Батьківщина» заразився коронавірусом. Слід уточнити, що Мейдич є першим заступником голови комітету ВР із питань аграрної та земельної політики.