Верховная Рада. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n138492-rada-otmenila-provedenie-zasedaniy-do-konca-nedeli.html

Ракурс

Верховная Рада проголосовала за проект постановления № 3511, которое предполагает отмену заседаний парламента 21 и 22 мая.

Таким образом, завтра и послезавтра нардепы не будут собираться в зале заседаний.

За данное решение проголосовали 311 нардепов.

Но это вовсе не означает, что нардепы будут отдыхать. Постановление предполагает, что парламентарии следующие два дня будут работать в комитетах и фракциях.

Как ранее писал «Ракурс», вчера стало известно, что нардеп Олег Мейдич из фракции «Батькивщина» заразился коронавирусом. Следует уточнить, что Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.