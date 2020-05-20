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Верховная Рада. Фото: РИА Новости
Рада отменила проведение заседаний до конца недели (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n138492-rada-otmenila-provedenie-zasedaniy-do-konca-nedeli.htmlРакурс
Верховная Рада проголосовала за проект постановления № 3511, которое предполагает отмену заседаний парламента 21 и 22 мая.
Таким образом, завтра и послезавтра нардепы не будут собираться в зале заседаний.
За данное решение проголосовали 311 нардепов.
Но это вовсе не означает, что нардепы будут отдыхать. Постановление предполагает, что парламентарии следующие два дня будут работать в комитетах и фракциях.
Как ранее писал «Ракурс», вчера стало известно, что нардеп Олег Мейдич из фракции «Батькивщина» заразился коронавирусом. Следует уточнить, что Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
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