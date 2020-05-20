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Ракурс
Верховная Рада. Фото: РИА Новости

Рада отменила проведение заседаний до конца недели (ДОКУМЕНТ)

20 мая 2020, 13:42
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Верховная Рада проголосовала за проект постановления № 3511, которое предполагает отмену заседаний парламента 21 и 22 мая.

Таким образом, завтра и послезавтра нардепы не будут собираться в зале заседаний.

За данное решение проголосовали 311 нардепов.

постановление об отмене заседаний Верховной Рады. Фото: Telegram



Но это вовсе не означает, что нардепы будут отдыхать. Постановление предполагает, что парламентарии следующие два дня будут работать в комитетах и фракциях.

Как ранее писал «Ракурс», вчера стало известно, что нардеп Олег Мейдич из фракции «Батькивщина» заразился коронавирусом. Следует уточнить, что Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Источник: Ракурс


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