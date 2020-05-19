Инцидент произошел во время выполнения учебно-тренировочного полета, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138455-v-rossii-razbilsya-voennyy-vertolet-ekipaj-pogib.html

Ракурс

В России совершил жесткое приземление военный вертолет Ми-8. В результате погиб экипаж вертолета — всего три человека.

Инцидент произошел сегодня около 19.00 в 20 км от города Клина Московской области РФ. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что вертолет осуществлял учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта. По предварительной информации, причиной падения Ми-8 могла стать техническая неисправность.

На месте падения уже нашли «черные ящики» вертолета.

По информации источников издания, погибли офицеры 344-го Центра боевой подготовки армейской авиации РФ. Вертолет совершал плановый полет в рамках курса боевой подготовки.

В Клину базируется эскадрилья, которая осуществляет обучение экипажей российской армейской авиации взаимодействию со спецназовцами.

Напомним, в мае во временно оккупированном Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35 страны-агрессора. В результате один из членов экипажа погиб.