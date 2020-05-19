Інцидент стався під час виконання навчально-тренувального польоту, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138455-u-rosiyi-rozbyvsya-viyskovyy-vertolit-ekipaj-zagynuv.html

Ракурс

У Росії здійснив жорстке приземлення військовий вертоліт Мі-8. В результаті загинув екіпаж вертольота — загалом три людини.

Інцидент стався сьогодні близько 19.00 за 20 км від міста Клина Московської області РФ. Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ і був без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною падіння Мі-8 могла стати технічна несправність.

На місці падіння вже знайшли «чорні скриньки» вертольота.

За інформацією джерел видання, загинули офіцери 344-го Центру бойової підготовки армійській авіації РФ. Вертоліт здійснював плановий політ в межах курсу бойової підготовки.

У Клину базується ескадрилья, яка здійснює навчання екіпажів російської армійської авіації взаємодії зі спецпризначенцями.

Нагадаємо, у травні в тимчасово окупованому Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Мі-35 країни-агресора. В результаті один із членів екіпажу загинув.