Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Інцидент стався під час виконання навчально-тренувального польоту, фото: «Вікіпедія»

У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

19 тра 2020, 22:58
999

У Росії здійснив жорстке приземлення військовий вертоліт Мі-8. В результаті загинув екіпаж вертольота — загалом три людини.

Інцидент стався сьогодні близько 19.00 за 20 км від міста Клина Московської області РФ. Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ і був без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною падіння Мі-8 могла стати технічна несправність.

На місці падіння вже знайшли «чорні скриньки» вертольота.

За інформацією джерел видання, загинули офіцери 344-го Центру бойової підготовки армійській авіації РФ. Вертоліт здійснював плановий політ в межах курсу бойової підготовки.



У Клину базується ескадрилья, яка здійснює навчання екіпажів російської армійської авіації взаємодії зі спецпризначенцями.

Нагадаємо, у травні в тимчасово окупованому Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Мі-35 країни-агресора. В результаті один із членів екіпажу загинув.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів