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Інцидент стався під час виконання навчально-тренувального польоту, фото: «Вікіпедія»
У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинувhttps://racurs.ua/ua/n138455-u-rosiyi-rozbyvsya-viyskovyy-vertolit-ekipaj-zagynuv.htmlРакурс
У Росії здійснив жорстке приземлення військовий вертоліт Мі-8. В результаті загинув екіпаж вертольота — загалом три людини.
Інцидент стався сьогодні близько 19.00 за 20 км від міста Клина Московської області РФ. Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на Міноборони РФ.
Зазначається, що вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ і був без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною падіння Мі-8 могла стати технічна несправність.
На місці падіння вже знайшли «чорні скриньки» вертольота.
За інформацією джерел видання, загинули офіцери 344-го Центру бойової підготовки армійській авіації РФ. Вертоліт здійснював плановий політ в межах курсу бойової підготовки.
У Клину базується ескадрилья, яка здійснює навчання екіпажів російської армійської авіації взаємодії зі спецпризначенцями.
Нагадаємо, у травні в тимчасово окупованому Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Мі-35 країни-агресора. В результаті один із членів екіпажу загинув.