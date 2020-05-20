Дело Шеремета: Зеленский сообщил, что его "затянули в расследование"

https://racurs.ua/n138491-mne-skazali-chto-nashli-predpolagaemyh-ubiyc-i-zatyanuli-v-eto-vse-zelenskiy-prokommentiroval.html

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Владимир Зеленский прокомментировал расследование дела Павла Шеремета. Во время итоговой пресс-конференции у президента спросили о том, почему он взял политическую ответственность за заявления силовиков по поводу задержания убийц журналиста.

Зеленский сказал, что готов нести любую ответственность, но не за «то, что идет следствие и люди являются вероятными убийцами».

Мне сказали, что «нашли вероятных убийц». Затянули меня в это все. Я пришел, смотрел на это все, как и вы. Но решение за судом, — вспомнил президент брифинг с участием представителей Нацполиции и Генпрокуратуры в декабре 2019 года, когда объявили о задержании нескольких подозреваемых.

Зеленский объяснил, что готов нести ответственность, если следствие вели неправильно и «там были ошибки», а также «делать серьезные кадровые выводы».

Журналист «Бигус.Инфо» пытался задавать уточняющие вопросы. Это несколько разозлило президента.

А какой ответственности вы хотите? Чтобы я стал генпрокурором? Я должен нести ответственность за все, что происходит в правительстве, по делу Шеремета, в деле Гандзюк? Я готов нести ответственность там, где я могу влиять. Но вы креативны, вы же Бигус, назначьте мне ответственных за этот процесс, — сказал Зеленский и попросил журналиста не улыбаться, слушая его, а определиться, «на какой стороне вы хотите спать».

После незначительного словесного конфликта с журналистом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель посоветовала работнику СМИ, который заставил понервничать президента, «различать журналистскую работу и гражданскую позицию».