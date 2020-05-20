Мені сказали, що "знайшли ймовірних убивць" і затягнули у це все: Зеленський прокоментував справу Шеремета

https://racurs.ua/ua/n138491-meni-skazaly-scho-znayshly-ymovirnyh-ubyvc-i-zatyagnuly-mene-u-ce-vse-zelenskyy-prokomentuvav.html

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Володимир Зеленський прокоментував розслідування справи Павла Шеремета. Під час підсумкової прес-конференції у президента запитали про те, чому він взяв політичну відповідальність за заяви силовиків щодо затримання вбивць журналіста.

Зеленський сказав, що готовий нести будь-яку відповідальність, але не за «те, що йде слідство і люди є ймовірними вбивцями».

Мені сказали, що «знайшли ймовірних вбивць». Затягнули мене у це все. Я прийшов, дивився на це все, як і ви. Але рішення за судом, — пригадав президент брифінг за участі представників Нацполіції та Генпрокуратури у грудні 2019 року, коли оголосили про затримання кількох підозрюваних.

Зеленський пояснив, що готовий нести відповідальність, якщо слідство вели неправильно і «там були помилки», а також «робити серйозні кадрові висновки».

Журналіст «Бігус.Інфо» намагався ставити уточнюючі питання. Це дещо розлютило президента.

Чи якої відповідальності ви хочете? Щоб я став генпрокурором? Я повинен нести відповідальність за все, що відбувається в уряду, у справі Шеремета, у справі Гандзюк? Я готовий нести відповідальність там, де я можу впливати. Але ж ви креативні, ви ж Бігус, призначте мені відповідальних за цей процес, — сказав Зеленський і попросив журналіста не посміхатися, слухаючи його, а визначитися, «на якому боці ви хочете спати».

Після незначного словесного конфлікту із журналістом прес-секретар глави держави Юлія Мендель порадила працівнику ЗМІ, який змусив понервувати президента, «розрізняти журналістську роботу и громадянську позицію».