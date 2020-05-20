Зеленский о «пленках Ермака»: Меня хотели шантажировать, это пустое и грязное дело

https://racurs.ua/n138493-zelenskiy-o-plenkah-ermaka-menya-hoteli-shantajirovat-eto-pustoe-i-gryaznoe-delo.html

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 20 мая озвучил свое отношение к обнародованным «слугой» Гео Леросом «пленкам Ермака» о продаже госпостов братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом.

Что касается Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями. Хотел шантажировать меня лично… Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но, я знаю полный ответ. Частично в этом причина, почему я некоторых людей увольняю, — заявил Зеленский в ответ на вопросы журналистов.

Также глава государства несколько раз подряд назвал обнародованные «пленки Ермака» пустыми, а дело — грязным.

Пустые «записи Ермака»… Пусть идет следствие. Там все стороны расследуются и кто виноват, пусть отвечает. Потому что, во-первых, это брат Ермака. Во-вторых, смешно, что никто там никаких денег не брал и не взял и нет ничего на видео. Нет ничего… И фамилий нет, хотя это обсуждалось еще в сентябре и летом, мы знаем даже даты, — рассказал президент.

Он убежден, что «пленки Ермака» готовились с целью шантажа Офиса президента и его лично. Кроме этого, украинский лидер заверил, что ни один человек, о котором упоминалось на записях, не был назначен на госдолжность.