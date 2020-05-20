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Ракурс
Пресс-конференция Зеленского: о чем говорил президент и как реагируют украинцы

Пресс-конференция Зеленского: о чем говорил президент и как реагируют украинцы (ФОТО)

20 мая 2020, 17:31
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Владимир Зеленский сегодня в Киеве дал пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой попытался подвести итоги первого года своего президентства. Для тех, кто пропустил прямой эфир, «Ракурс» собрал главные тезисы выступления главы государства.

Итак:

  • У Зеленского нет армейских друзей и кумовьев;

  • Зеленский испытывает кадровый голод;

  • Зеленский долго и эмоционально рассказывал о семейном путешествии в Оман, упомянув, что принимает душ и любит детей;

  • Зеленский советует журналистам «подключить немного дедукции», и жалуется на слежку СМИ, которые «финансируются другими государствами»;

  • Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко;

  • Зеленский не хочет переворотов, «людей на площадях» и знает, благодаря чему избежит участи Януковича;

  • Зеленский анонсировал новые «приключения и приговоры» по делу Порошенко-Байдена;

  • Зеленский признал, что конец эпохи бедности еще не наступил;

  • Зеленский говорит, что Аваков — мощный министр, но его красная линия — дело Шеремета. Сам президент готов нести политическую ответственность в случае развала дела;

  • Зеленский в контексте медреформы заговорил о «голой» Украине;

  • Зеленский считает Минск приоритетным, но открыт для любых результативных форматов;

  • Зеленский верит, что нужно договариваться с Путиным;

  • Зеленский планирует жить в Украине после своей каденции, поэтому хочет построить дороги;

  • Зеленский считает Венедиктову — классным прокурором, а Баканова — лучшим главой СБУ;

  • Зеленский защищает Ермака, а дело о продаже должностей — «грязное и пустое»;

  • Зеленский за отмену люстрации, но частично ее одобряет.

  • Зеленский обещает за месяц выйти из коронавирусного карантина.

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Прес-конференція Зеленського: про що говорив президент

Новини України: головні тези і фото з прес-конференції Зеленського

Новини України: головні тези і фото з прес-конференції Зеленського

Также появилась реакция украинцев в соцсетях на заявления президента:

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж



Прес-конференція Зеленського: головні тези виступу президента та реакція соцмереж

Источник: Ракурс


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