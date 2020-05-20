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Пресс-конференция Зеленского: о чем говорил президент и как реагируют украинцы
Пресс-конференция Зеленского: о чем говорил президент и как реагируют украинцы (ФОТО)https://racurs.ua/n138512-press-konferenciya-zelenskogo-o-chem-govoril-prezident-i-kak-reagiruut-ukraincy-foto.htmlРакурс
Владимир Зеленский сегодня в Киеве дал пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой попытался подвести итоги первого года своего президентства. Для тех, кто пропустил прямой эфир, «Ракурс» собрал главные тезисы выступления главы государства.
Итак:
У Зеленского нет армейских друзей и кумовьев;
Зеленский испытывает кадровый голод;
Зеленский долго и эмоционально рассказывал о семейном путешествии в Оман, упомянув, что принимает душ и любит детей;
Зеленский советует журналистам «подключить немного дедукции», и жалуется на слежку СМИ, которые «финансируются другими государствами»;
Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко;
Зеленский не хочет переворотов, «людей на площадях» и знает, благодаря чему избежит участи Януковича;
Зеленский анонсировал новые «приключения и приговоры» по делу Порошенко-Байдена;
Зеленский признал, что конец эпохи бедности еще не наступил;
Зеленский говорит, что Аваков — мощный министр, но его красная линия — дело Шеремета. Сам президент готов нести политическую ответственность в случае развала дела;
Зеленский в контексте медреформы заговорил о «голой» Украине;
Зеленский считает Минск приоритетным, но открыт для любых результативных форматов;
Зеленский верит, что нужно договариваться с Путиным;
Зеленский планирует жить в Украине после своей каденции, поэтому хочет построить дороги;
Зеленский считает Венедиктову — классным прокурором, а Баканова — лучшим главой СБУ;
Зеленский защищает Ермака, а дело о продаже должностей — «грязное и пустое»;
Зеленский за отмену люстрации, но частично ее одобряет.
Зеленский обещает за месяц выйти из коронавирусного карантина.
Также появилась реакция украинцев в соцсетях на заявления президента: