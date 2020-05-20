Пресс-конференция Зеленского: о чем говорил президент и как реагируют украинцы

Владимир Зеленский сегодня в Киеве дал пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой попытался подвести итоги первого года своего президентства. Для тех, кто пропустил прямой эфир, «Ракурс» собрал главные тезисы выступления главы государства.

Итак:

У Зеленского нет армейских друзей и кумовьев;

Зеленский испытывает кадровый голод;

Зеленский долго и эмоционально рассказывал о семейном путешествии в Оман, упомянув, что принимает душ и любит детей;

Зеленский советует журналистам «подключить немного дедукции», и жалуется на слежку СМИ, которые «финансируются другими государствами»;

Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко;

Зеленский не хочет переворотов, «людей на площадях» и знает, благодаря чему избежит участи Януковича;

Зеленский анонсировал новые «приключения и приговоры» по делу Порошенко-Байдена;

Зеленский признал, что конец эпохи бедности еще не наступил;

Зеленский говорит, что Аваков — мощный министр, но его красная линия — дело Шеремета. Сам президент готов нести политическую ответственность в случае развала дела;

Зеленский в контексте медреформы заговорил о «голой» Украине;

Зеленский считает Минск приоритетным, но открыт для любых результативных форматов;

Зеленский верит, что нужно договариваться с Путиным;

Зеленский планирует жить в Украине после своей каденции, поэтому хочет построить дороги;

Зеленский считает Венедиктову — классным прокурором, а Баканова — лучшим главой СБУ;

Зеленский защищает Ермака, а дело о продаже должностей — «грязное и пустое»;

Зеленский за отмену люстрации, но частично ее одобряет.