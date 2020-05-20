Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский в Омане: президент назвал поездку частной, фото — ОП
Частная поездка, чтобы наладить отношения с Оманом — Зеленский о зимнем отпуске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138495-chastnaya-poezdka-chtoby-naladit-otnosheniya-s-omanom-zelenskiy-o-zimnem-otpuske-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский прокомментировал поездку в Оман в январе этого года, обстоятельства которой ранее вызвали бурную реакцию в СМИ.
Президент во время итоговой пресс-конференции сегодня назвал ее частной и рассказал об обстоятельствах визита.
Накануне нового года Киев провел новый обмен пленных с Россией, впоследствии получил деньги от РФ за долг «Газпрома» и 31 декабря Зеленский переговорил с президентом Владимиром Путиным.
После того, глава государства, по его словам, вспомнил, что у него есть «живая семья и живые дети». Они улетели в Оман на отдых, а Зеленский вспомнил, что Офис президента составил план встреч на высшем уровне на Ближнем Востоке.
Президент заявил, что у нас не было нормальных дипломатических отношений с такими странами как Оман.
Когда стало понятно, что Зеленский не сможет встретиться с султаном, который умирал, президент решил присоединиться к семье, но все же провести встречу с чиновниками Омана. Использовать частный самолет для этого он, по его словам, не мог по этическим соображениям.
Его семья оплатила номер в отеле и президент пробыл там трое суток. Одновременно он встретился с заместителем министра иностранных дел султаната.
Зеленский утверждает, что вернулся в Киев после трагедии в Иране настолько быстро, насколько это было возможно. Президент не называл, на каких самолетах он совершил перелеты.
У меня были встречи ради Украины, я полетел не инкогнито. Я не должен о своих частных поездках говорить. Я не брал с собой помощников, офис, министра иностранных дел, — объяснил Зеленский.