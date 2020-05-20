Зеленский в Омане: президент назвал поездку частной, фото — ОП

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Владимир Зеленский прокомментировал поездку в Оман в январе этого года, обстоятельства которой ранее вызвали бурную реакцию в СМИ.

Президент во время итоговой пресс-конференции сегодня назвал ее частной и рассказал об обстоятельствах визита.

Накануне нового года Киев провел новый обмен пленных с Россией, впоследствии получил деньги от РФ за долг «Газпрома» и 31 декабря Зеленский переговорил с президентом Владимиром Путиным.

После того, глава государства, по его словам, вспомнил, что у него есть «живая семья и живые дети». Они улетели в Оман на отдых, а Зеленский вспомнил, что Офис президента составил план встреч на высшем уровне на Ближнем Востоке.

Президент заявил, что у нас не было нормальных дипломатических отношений с такими странами как Оман.

Когда стало понятно, что Зеленский не сможет встретиться с султаном, который умирал, президент решил присоединиться к семье, но все же провести встречу с чиновниками Омана. Использовать частный самолет для этого он, по его словам, не мог по этическим соображениям.

Его семья оплатила номер в отеле и президент пробыл там трое суток. Одновременно он встретился с заместителем министра иностранных дел султаната.

Зеленский утверждает, что вернулся в Киев после трагедии в Иране настолько быстро, насколько это было возможно. Президент не называл, на каких самолетах он совершил перелеты.