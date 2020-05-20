Приватна поїздка, щоб налагодити стосунки з Оманом — Зеленський пояснив зимовий вояж, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n138495-pryvatna-poyizdka-schob-nalagodyty-stosunky-z-omanom-zelenskyy-pro-zymovu-vidpustku-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський прокоментував поїздку до Оману в січні цього року, обставини якої раніше викликали бурхливу реакцію в ЗМІ.

Президент під час підсумкової прес-конференції сьогодні назвав її приватною і розповів про обставини візиту.

Напередодні нового року Київ провів новий обмін полонених з Росією, згодом отримав гроші від РФ за борг «Газпрому» і 31 грудня Зеленський переговорив із президентом Володимиром Путіним.

Після того глава держави, за його словами, згадав, що у нього є «жива сім’я і живі діти». Вони полетіли в Оман на відпочинок, а Зеленський пригадав, що Офіс президента склав план зустрічей на вищому рівні на Близькому Сході.

Президент заявив, що у нас не було нормальних дипломатичних відносин з такими країнами як Оман.

Коли стало зрозуміло, що Зеленський не зможе зустрітися із султаном, який помирав, він вирішив приєднатися до родини, але все ж провести зустріч із посадовцями Оману. Використовувати приватний літак для цього він не міг через етичні міркування.

Його сім’я проплатила номер в готелі і президент пробув там три доби. Одночасно він зустрівся із заступником міністра закордонних справ султанату.

Зеленський переконує, що повернувся до Києва після трагедії в Ірані настільки швидко, наскільки це було можливо. Президент не називав, на яких літаках він здійснив перельоти.