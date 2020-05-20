Засідання уряду. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n138469-vidkryttya-dytsadkiv-zapusk-metro-ta-prymiskogo-transportu-kabmin-rozglyadaie-varianty.html

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Кабінет міністрів України 20 травня проводить засідання. Урядовці розглядають питання щодо подальшого послаблення карантину, які були введені через пандемію COVID-19.

Уряд може дозволити з 22 травня роботу міського та приміського транспорту. Роботу метрополітенів можуть відновити з 25 травня, якщо це дозволятиме епідеміологічна ситуація. Крім того, уже з найближчої п’ятниці можуть знову запрацювати готелі, але питання відкриття хостелів, ресторанів та басейнів не розглядається.

Крім того, в Україні можуть дозволити проводити спортивних змагань без глядачів і за умови, якщо в змаганнях братимуть участь до 100 осіб. Церкви теж можуть відкрити з 22 травня, в храмах повинні будуть знаходитися не більше однієї особи на 10 кв. м.

Кабмін також обговорить питання внесення змін до Митного та Податкового кодексів України у звʼязку з прийняттям закону України «Про запобігання корупції».

Cьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового онлайн брифінгу заявив, що з 25 травня метро може запрацювати в українських містах. При цьому Міністерство охорони здоров’я пропонує ввести адаптивний карантин і виходити з карантину поетапно.

За словами Степанова, перший етап передбачає деякі пом’якшення з 22 травня. З цього дня у відомстві пропонують дозволити роботу громадського транспорту, спортивні змагання до 50 осіб.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України може дозволити відновити роботу метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня.