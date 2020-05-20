Заседание правительства. Фото: galinfo.com.ua

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Кабинет министров Украины 20 мая проводит заседание. Чиновники рассматривают вопрос относительно дальнейшего ослабления карантина, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Правительство может разрешить с 22 мая работу городского и пригородного транспорта. Работу метрополитенов могут возобновить с 25 мая, если это будет позволять эпидемиологическая ситуация. Кроме того, уже с ближайшей пятницы могут снова заработать отели, но вопрос открытия хостелов, ресторанов и бассейнов не рассматривается.

Кроме того, в Украине могут разрешить проводить спортивные соревнования без зрителей и при условии, если в соревнованиях примут участие до 100 человек. Церкви тоже могут открыть с 22 мая, в храмах должны будут находиться не более одного человека на 10 кв. м.

Кабмин также обсудит вопрос внесения изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции».

Cегодня министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего онлайн брифинга заявил, что с 25 мая метро может заработать в украинских городах. При этом Министерство здравоохранения предлагает ввести адаптивный карантин и выходить с карантина поэтапно.

По словам Степанова, первый этап предусматривает некоторые смягчения с 22 мая. С этого дня в ведомстве предлагают разрешить работу общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек.

Напомним, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины может разрешить возобновить работу метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая.