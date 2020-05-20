Открытие столичных фонтанов запланировано на День Киева. Фото: Цензор.НЕТ

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Фонтаны в Киеве в этом году начнут работу на день города, 31 мая. Обычно сезон фонтанов в столице начинается 1 мая, но в этом году его решено было перенести на конец мая в связи с коронавирусным карантином.

Коммунальное предприятие «Киевводфонд» проводит подготовительные работы по запуску фонтанов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Директор «Киевводфонда» Светлана Козловская заявила, что уже в конце этой недели киевляне смогут полюбоваться пробными запусками фонтанов.

Фонтаны в Киеве буду работать с 31 мая до 30 сентября. По понедельникам они будут отключаться для проведения технического обслуживания инженерных систем.

Как известно, в прошлом году был проведен капитальный ремонт фонтана на улице Большой Васильковской, который не функционировал с 2018 года. Во время капитального ремонта были заменены электрокабели, приборы подсветки, обновлена гранитная облицовка, а также установлено новое насосное оборудование.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовится к очередному ослаблению карантина с 22 мая. В частности, проводятся подготовительные работы по открытию метрополитена.