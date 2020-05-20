Відкриття столичних фонтанів заплановано на День Києва. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n138462-vidkryttya-stolychnyh-fontaniv-zaplanovano-na-den-kyieva-grafik.html

Ракурс

Фонтани у Києві цього року почнуть роботу на день міста, 31 травня. Зазвичай сезон фонтанів у столиці починається 1 травня, але цього року його вирішено було перенести на кінець травня у зв’язку з коронавірусним карантином.

Комунальне підприємство «Київводфонд» проводить підготовчі роботи по запуску фонтанів, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Директор «Київводфонду» Світлана Козловська заявила, що вже наприкінці цього тижня кияни зможуть помилуватися пробними запусками фонтанів.

Фонтани в Києві буду працювати з 31 травня до 30 вересня. Щопонеділка вони будуть відключатися для проведення технічного обслуговування інженерних систем.

Як відомо, минулого року було проведено капітальний ремонт фонтану на вулиці Великій Васильківській, який не функціонував із 2018 року. Під час капітального ремонту були замінені електрокабелі, прилади підсвічування, оновлено ​​гранітне облицювання, а також встановлено нове насосне обладнання.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готується до чергового послаблення карантину з 22 травня. Зокрема, проводяться підготовчі роботи з відкриття метрополітену.