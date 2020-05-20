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Ракурс
Відкриття столичних фонтанів заплановано на День Києва. Фото: Цензор.НЕТ

Відкриття столичних фонтанів заплановано на День Києва (ГРАФІК)

20 тра 2020, 09:59
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Фонтани у Києві цього року почнуть роботу на день міста, 31 травня. Зазвичай сезон фонтанів у столиці починається 1 травня, але цього року його вирішено було перенести на кінець травня у зв’язку з коронавірусним карантином.

Комунальне підприємство «Київводфонд» проводить підготовчі роботи по запуску фонтанів, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Директор «Київводфонду» Світлана Козловська заявила, що вже наприкінці цього тижня кияни зможуть помилуватися пробними запусками фонтанів.

Фонтани в Києві буду працювати з 31 травня до 30 вересня. Щопонеділка вони будуть відключатися для проведення технічного обслуговування інженерних систем.

Графік роботи фонтанів у Києві. Фото: КМДА

Графік роботи фонтанів у Києві. Фото: КМДА



Як відомо, минулого року було проведено капітальний ремонт фонтану на вулиці Великій Васильківській, який не функціонував із 2018 року. Під час капітального ремонту були замінені електрокабелі, прилади підсвічування, оновлено ​​гранітне облицювання, а також встановлено нове насосне обладнання.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готується до чергового послаблення карантину з 22 травня. Зокрема, проводяться підготовчі роботи з відкриття метрополітену.

Джерело: Ракурс


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