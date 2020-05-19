Київ готується до послаблень карантину. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n138411-klychko-rozpoviv-yak-kyyiv-gotuietsya-do-chergovyh-poslablen-karantynu-popry-desyatky-novyh.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований вже у 2 тис. 359 осіб. За останню добу інфікування коронавірусом підтвердили ще у 38 киян, із них восьмеро — медики. Також серед нових хворих госпіталізували вісьмох пацієнтів.

За добу захворіли 23 жінки віком від 29 до 87 років та 12 чоловікiв віком від 24 до 58 років. Також COVID-19 підтвердили у двох дівчат 2 та 3 років та хлопчика, якому 9 рокiв. Про це 19 травня розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу.

Також за останню добу померли троє пацієнтів із коронавірусом. Загалом у столиці вже 52 летальні випадки. За словами Кличка, серед померлих від коронавірусу у Києві більшість — це пацієнти 65−75 років (58%). Наймолодшому киянину, який помер від коронавірусу, було 25 років.

Водночас одужала за минулу добу 61 людина. Загалом вірус подолали 285 мешканців Києва.

Попри десятки нових хворих столиця готується до чергового послаблення карантину з 22 травня. Мер міста розповів, що до відновлення роботи, зокрема, готується метрополітен. Там вже наносять спеціальні розмітки — біля кас, турнікетів, на платформах, щоб пасажири дотримувалися дистанції.

Нагадаємо, станом на ранок 19 травня коронавірус в Україні діагностований у 18 тис. 886 осіб, серед них 1 тис. 348 дітей та 3 тис. 696 медиків. За останню добу інфікування підтвердили ще у 260 осіб, серед них 24 дитини та 46 медпрацівників.