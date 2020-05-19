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Київ готується до послаблень карантину. Фото: КМДА

Кличко розповів, як Київ готується до чергових послаблень карантину попри десятки нових хворих (КАРТА)

19 тра 2020, 12:34
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Коронавірус у Києві діагностований вже у 2 тис. 359 осіб. За останню добу інфікування коронавірусом підтвердили ще у 38 киян, із них восьмеро — медики. Також серед нових хворих госпіталізували вісьмох пацієнтів.

За добу захворіли 23 жінки віком від 29 до 87 років та 12 чоловікiв віком від 24 до 58 років. Також COVID-19 підтвердили у двох дівчат 2 та 3 років та хлопчика, якому 9 рокiв. Про це 19 травня розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу.

Також за останню добу померли троє пацієнтів із коронавірусом. Загалом у столиці вже 52 летальні випадки. За словами Кличка, серед померлих від коронавірусу у Києві більшість — це пацієнти 65−75 років (58%). Наймолодшому киянину, який помер від коронавірусу, було 25 років.

Водночас одужала за минулу добу 61 людина. Загалом вірус подолали 285 мешканців Києва.

Коронавірус у Києві. Фото: прес-служба Кличка



Попри десятки нових хворих столиця готується до чергового послаблення карантину з 22 травня. Мер міста розповів, що до відновлення роботи, зокрема, готується метрополітен. Там вже наносять спеціальні розмітки — біля кас, турнікетів, на платформах, щоб пасажири дотримувалися дистанції.

Нагадаємо, станом на ранок 19 травня коронавірус в Україні діагностований у 18 тис. 886 осіб, серед них 1 тис. 348 дітей та 3 тис. 696 медиків. За останню добу інфікування підтвердили ще у 260 осіб, серед них 24 дитини та 46 медпрацівників.


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