Киев готовится к ослаблению карантина. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n138411-klichko-rasskazal-kak-kiev-gotovitsya-k-ocherednomu-poslableniu-karantina-nesmotrya-na-desyatki.html

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 2 тыс. 359 человек. За последние сутки инфицирование коронавирусом подтвердили еще у 38 киевлян, из них восемь — медики. Также среди новых больных госпитализировали восемь пациентов.

За сутки заболели 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 12 мужчин возрасте от 24 до 58 лет. Также COVID-19 подтвердили у двух девочек 2 и 3 лет и мальчика, которому 9 лет. Об этом 19 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

Также за последние сутки умерли трое пациентов с коронавирусом. Всего в столице уже 52 летальных случая. По словам Кличко, среди умерших от коронавируса в Киеве большинство — это пациенты 65−75 лет (58%). Самому молодому киевлянину, который умер от коронавируса, было 25 лет.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 61 человек. В целом вирус победили 285 жителей Киева.

Несмотря на десятки новых больных, столица готовится к очередному ослаблению карантина с 22 мая. Мэр города рассказал, что к восстановлению работы, в частности, готовится метрополитен. Там уже наносят специальные разметки — возле касс, турникетов, на платформах, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию.

Напомним, по состоянию на утро 19 мая коронавирус в Украине диагностирован у 18 тыс. 886 человек, среди них 1 тыс. 348 детей и 3 тыс. 696 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 260 человек, среди них 24 ребенка и 46 медработников.