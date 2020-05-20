Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, есть ли на Донбассе российские военные.

По его словам, в боевых действиях против украинских военнослужащих участвуют разные лица. Об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке.

Они там разные. Там есть русские, там есть украинцы, взявшие паспорта и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация, — отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украине точно известно, что на стороне боевиков есть разные лица.

Есть много доказательств причастности российской десантуры, разные, которые на той территории, которые стреляют по нашим людям. Мы все это понимаем, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский заверил, что нет никакой «измены» со стороны президента в этом вопросе.

Нет смысла повторять это каждый раз, — отметил Зеленский. — Мы точно знаем, кто там есть, точно знаем их количество и почему они стреляют.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что там есть российские военные, Зеленский ответил:

Там все есть, и российские военные, и российские граждане.

Президент отметил, что несмотря на то, что на заседаниях минской подгруппы присутствуют представители так называемых ЛНР и ДНР, украинская сторона прекрасно понимает, что говорит именно с РФ.

Зеленский отметил, что в минских переговорах трое участников — Россия, Украина и ОБСЕ.

И это субъекты минских переговоров, и это субъекты того конфликта, и это субъекты этой войны, — подчеркнул президент.

Он добавил, что украинская сторона прекрасно осознает, с кем выходят консультироваться представители боевиков во время обсуждения сложных вопросов.

Мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем откуда — из России, идут команды, — резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции рассказал, почему на Донбассе не получается «просто перестать стрелять».