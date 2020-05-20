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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський відповів на запитання, чи є на Донбасі російські військовіhttps://racurs.ua/ua/n138494-zelenskyy-vidpoviv-na-zapytannya-chy-ie-na-donbasi-rosiyski-viyskovi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський розповів, чи є на Донбасі російські військові.
За його словами, у бойових діях проти українських військовослужбовців беруть участь різні особи. Про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку.
Вони там різні. Там є росіяни, там є українці, які взяли паспорти і тепер вони громадяни Росії, тому що там була паспортизація, — зазначив Зеленський.
Зеленський зазначив, що Україні точно відомо, що на боці бойовиків є різні особи.
Є багато доказів причетності російської десантури, є різні, які на тій території, які стріляють по наших людям. Ми все це розуміємо, — наголосив Зеленський.
Зеленський запевнив, що немає ніякої «зради» з боку президента у цьому питанні.
Немає сенсу повторювати це кожного разу. — зазначив Зеленський. — Ми точно знаємо, хто там є, точно знаємо їхню кількість і чому вони стріляють.
На уточнююче запитання, чи означає це, що там є російські військові, Зеленський відповів:
Там всі є, і російські військові і російські громадяни.
Президент зазначив, що попри те, що на засіданнях мінської підгрупи присутні представники так званих ЛНР та ДНР, українська сторона чудово розуміє, що розмовляє саме з РФ.
Зеленський наголосив, що у мінських переговорах є троє учасників — Росія, Україна та ОБСЄ.
І це є суб'єкти мінських переговорів, і це є суб'єкти того конфлікту, і це є суб'єкти цієї війни, — наголосив президенти.
Він додав, що українська сторона прекрасно усвідомлює, з ким виходять консультуватися представники бойовиків під час обговорення складних питань.
Ми розуміємо, куди вони дзвонять. Ми розуміємо звідки — з Росії, йдуть команди, — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції розповів, чому на Донбасі не виходить «просто перестати стріляти».