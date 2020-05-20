«Пленки Порошенко» у Байдена назвали пустышкой, а партия экс-президента кивает на РФ

Петр Порошенко и Джо Байден. Фото: apnews.com.ua

https://racurs.ua/n138511-plenki-poroshenko-u-baydena-nazvali-pustyshkoy-a-partiya-eks-prezidenta-kivaet-na-rf.html

Ракурс

«Пленки Порошенко» полностью отредактированы и не отвечают действительности.

Такое заявление озвучили в штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена, комментируя обнародование скандальных аудиозаписей, сообщает The Washington Post.

У Байдена утверждают, что обнародование аудиозаписей является очередной попыткой России по дискредитации политика.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс заявил, что аудиозаписи — это дырка от бублика, которая не стоит выеденного яйца. Также в штабе Байдена считают, что в распространении аудиозаписей не последнюю роль сыграл пропагандистский российский телеканал Russia Today.

Кроме того издание заявляет о связи нардепа Андрея Деркача с российской разведкой. Деркач учился в московской школе КГБ, а его отец был сотрудником советских спецслужб.

Подобные заявления были озвучены и партией Петра Порошенко «Европейская солидарность». У Порошенко считают, что аудиозаписи сфабрикованы и были обнародованы для дискредитации Украины и втягивания ее в американскую президентскую предвыборную кампанию, пишет «5 канал».

В «Европейской солидарности» записи назвали российской провокацией, которая может негативно отразиться на взаимоотношениях США и Украины.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня нардепы из фракции «Слуга народа» и «Довира» создали временную следственную комиссию по расследованию фактов, изложенных на «пленках Порошенко». Депутаты требуют, чтобы по всем фактам, изложенным в аудиозаписях, была проведена независимая правовая оценка.