«Плівки Порошенка» у Байдена назвали пустушкою, а партія екс-президента киває на РФ

«Плівки Порошенка» у Байдена назвали пустушкою, а партія екс-президента киває на РФhttps://racurs.ua/ua/n138511-plivky-poroshenka-u-baydena-nazvaly-pustushkou-a-partiya-eks-prezydenta-kyvaie-na-rf.htmlРакурс
«Плівки Порошенка» повністю відредаговані і не відповідають дійсності.
Таку заяву озвучили у штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена, коментуючи оприлюднення скандальних аудіозаписів, повідомляє The Washington Post.
У Байдена стверджують, що оприлюднення аудіозаписів є черговою спробою Росії з дискредитації політика.
Представник Байдена Ендрю Бейтс заявив, що аудіозаписи — це дірка від бублика, яка не варта виїденого яйця. Також у штабі Байдена вважають, що у поширенні аудіозаписів не останню роль зіграв пропагандистський російський телеканал Russia Today.
Крім того видання заявляє про зв’язок нардепа Андрія Деркача з російською розвідкою. Деркач навчався у московській школі КДБ, а його батько був співробітником радянських спецслужб.
Подібні заяви були озвучені і партією Петра Порошенка «Європейська солідарність». У Порошенка вважають, що аудіозаписи сфабриковані і були оприлюднені для дискредитації України та втягування її в американську президентську передвиборчу кампанію, пише «5 канал».
У «Європейськый солідарності» записи назвали російської провокацією, яка може негативно вплинути на взаємовідносини США і України.
Як раніше писав «Ракурс», сьогодні нардепи з фракції «Слуга народу» і «Довіра» створили тимчасову слідчу комісію із розслідування фактів, викладених на «плівках Порошенка». Депутати вимагають, щоб усім фактам, викладеним в аудіозаписах, була надана незалежна правова оцінка.