«Плівки Порошенка» у Байдена назвали пустушкою, а партія екс-президента киває на РФ

Петро Порошенко і Джо Байден. Фото: apnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n138511-plivky-poroshenka-u-baydena-nazvaly-pustushkou-a-partiya-eks-prezydenta-kyvaie-na-rf.html

Ракурс

«Плівки Порошенка» повністю відредаговані і не відповідають дійсності.

Таку заяву озвучили у штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена, коментуючи оприлюднення скандальних аудіозаписів, повідомляє The Washington Post.

У Байдена стверджують, що оприлюднення аудіозаписів є черговою спробою Росії з дискредитації політика.

Представник Байдена Ендрю Бейтс заявив, що аудіозаписи — це дірка від бублика, яка не варта виїденого яйця. Також у штабі Байдена вважають, що у поширенні аудіозаписів не останню роль зіграв пропагандистський російський телеканал Russia Today.

Крім того видання заявляє про зв’язок нардепа Андрія Деркача з російською розвідкою. Деркач навчався у московській школі КДБ, а його батько був співробітником радянських спецслужб.

Подібні заяви були озвучені і партією Петра Порошенка «Європейська солідарність». У Порошенка вважають, що аудіозаписи сфабриковані і були оприлюднені для дискредитації України та втягування її в американську президентську передвиборчу кампанію, пише «5 канал».

У «Європейськый солідарності» записи назвали російської провокацією, яка може негативно вплинути на взаємовідносини США і України.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні нардепи з фракції «Слуга народу» і «Довіра» створили тимчасову слідчу комісію із розслідування фактів, викладених на «плівках Порошенка». Депутати вимагають, щоб усім фактам, викладеним в аудіозаписах, була надана незалежна правова оцінка.