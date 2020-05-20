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Ракурс
Україна невдовзі може отримати транш від МВФ, фото: Delo.ua

Транш від МВФ очікує Кабмін: стало відомо, коли і скільки

20 тра 2020, 17:12
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Кабмін очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму 1,9 млрд дол. США вже у травні.

Всього в рамках 18-місячної програми «Стенд-бай» мають надійти 5 млрд дол. США. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, котрий також опублікував відповідні документи.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну щодо схвалення нової програми співпраці з МВФ зазначається, що всі кошти від першого траншу будуть спрямовані на покриття дефіциту держбюджету.

Також у Кабміні зазначають, що продовження співпраці з МВФ позитивно вплине на переговорний процес щодо залучення фінансів від Світового банку, Європейської комісії та інших міжнародних організацій.

В уряді наголошують, що Україна для подолання наслідків спаду економіки та запровадження необхідних для боротьби з коронавірусом заходів потребує зовнішньої фінансової підтримки.

Пояснювальна записка Кабміну, фото: Олексій Гончаренко

Пояснювальна записка Кабміну, фото: Олексій Гончаренко

Пояснювальна записка Кабміну, фото: Олексій Гончаренко

Пояснювальна записка Кабміну, фото: Олексій Гончаренко



Пояснювальна записка Кабміну, фото: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку Києва пояснив, чому Україна досі не отримала грошей від МВФ.

Джерело: Ракурс


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