Транш від МВФ очікує Кабмін: стало відомо, коли і скільки

Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна невдовзі може отримати транш від МВФ, фото: Delo.ua
Транш від МВФ очікує Кабмін: стало відомо, коли і скількиhttps://racurs.ua/ua/n138510-transh-vid-mvf-uryad-planuie-otrymaty-vje-u-travni-dokument.htmlРакурс
Кабмін очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму 1,9 млрд дол. США вже у травні.
Всього в рамках 18-місячної програми «Стенд-бай» мають надійти 5 млрд дол. США. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, котрий також опублікував відповідні документи.
У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну щодо схвалення нової програми співпраці з МВФ зазначається, що всі кошти від першого траншу будуть спрямовані на покриття дефіциту держбюджету.
Також у Кабміні зазначають, що продовження співпраці з МВФ позитивно вплине на переговорний процес щодо залучення фінансів від Світового банку, Європейської комісії та інших міжнародних організацій.
В уряді наголошують, що Україна для подолання наслідків спаду економіки та запровадження необхідних для боротьби з коронавірусом заходів потребує зовнішньої фінансової підтримки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку Києва пояснив, чому Україна досі не отримала грошей від МВФ.