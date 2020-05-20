Реформа децентралізації. Фото: Донецька ОДА

https://racurs.ua/ua/n138509-reforma-decentralizaciyi-kabmin-zatverdyv-perspektyvni-plany-vje-21-oblasti-foto-karta.html

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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив перспективні плани ще чотирьох областей.

На засіданні 20 травня уряд затвердив плани Сумської та Рівненської областей, а також Дніпропетровської та Київської, але останні дві — з доопрацюванням. Загалом в Україні вже у 21 області є перспективні плани.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну зазначив, що найближчим часом будуть підготовлені документи щодо ще трьох областей, а також окупованого Криму. Це потрібно для того, щоб реформа децентралізації була успішною.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook додав, що в перспективному плані формування територіальних громад в Дніпропетровській області тепер Першотравнева об'єднана громада перейменована на Чкаловську.

Шмигаль додав, що перспективні плани відкривають нові можливості для розвитку, відновлення інфраструктури та залучення інвестицій в областях.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив перспективні плани ще п’яти областей.